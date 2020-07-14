«Я слишком секси». «Живая Барби» после пластики уволилась с работы (фото)



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22-летняя модель Барбара Луна Сипос стала жертвой своей любви к пластическим операциям instagram.com/baedollbarbie/

Венгерская «живая Барби» не может найти работу из-за своей внешности

Барбара Луна с раннего детства обожала кукол, она мечтала вырасти и стать похожей на одну из них. «Игра с куклами Барби — это мое первое детское воспоминание. Я всегда хотела выглядеть как сказочный персонаж», — пояснила девушка.

Пять лет назад она начала свое перевоплощение. За это время фанатка кукольной внешности сделала десять пластических операций, среди которых было увеличение ягодиц и интимное омоложение. В общей сложности она потратила 135 тысяч фунтов стерлингов.

Достигнуть идеала Сипос помог ее экс-супруг: мужчина спонсировал все пластические операции жены. Сейчас красотка действительно стала похожей на куклу, но теперь у нее возникли другие проблемы.

Барбара Луна рассказала, что после изменений внешности у нее начались проблемы на работе. Раньше она была секретарем, однако недавно ей пришлось уволиться. «Я живу в обществе, где привлекательной женщине сложно сохранить свою должность, не занимаясь сексом с мужчинами. Но я этого не хочу. Я слишком секси для работы, поэтому и ушла», - призналась блондинка Mirror. Сейчас она не работает.

«Живая Барби» хочет продолжать совершенствовать свою внешность. У нее запланировано удаление ребер и другие манипуляции. Сипос не единственная поклонница эффектной куклы. В мире живут десятки двойников Барби. Одна из самых известных современниц находится на Украине. А Родди Алвес и вовсе раньше был мужчиной, но любовь к кукле сделала из него в буквальном смысле другого человека.