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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность

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    <p>Супермодель Кайя Гербер всколыхнула слухи о своей беременности</p> <div></div> - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность

    Супермодель Кайя Гербер всколыхнула слухи о своей беременности

    instagram.com/kaiagerber/

    Подписчики Кайи завалили модель вопросами и поздравлениями

    На днях юная модель Кайя Гербер озадачила свою аудиторию в Инстаграме странной публикацией в stories. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с книгой о материнстве и стаканчиком мороженого. При этом модель демонстрирует круглый живот, но сразу не понятно, действительно ли это беременный животик.

    kaia-gerber-posts-cryptic-photo-reading-pregnancy-book
    instagram.com/kaiagerber

    Подписчики Кайи завалили модель вопросами и поздравлениями. Однако оказалось, что этой публикацией Гербер решила потроллить сплетников, которые в последнее время заговорили о том, что она якобы ждет ребенка от своего бывшего, актера Пита Дэвидсона.

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность
    instagram.com/kaiagerber/

    Пара начала встречаться осенью 2019 года, но уже в январе 2020 они расстались. Сообщалось, что отношения Кайи и Пита стали ухудшаться, когда Дэвидсон лег в реабилитационный центр, чтобы «поправить психическое здоровье». Инсайдеры отметили, что во время лечения Пит и Кайя почти не общались.

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