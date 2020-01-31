18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на неожиданную беременность



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Супермодель Кайя Гербер всколыхнула слухи о своей беременности instagram.com/kaiagerber/

Подписчики Кайи завалили модель вопросами и поздравлениями

На днях юная модель Кайя Гербер озадачила свою аудиторию в Инстаграме странной публикацией в stories. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с книгой о материнстве и стаканчиком мороженого. При этом модель демонстрирует круглый живот, но сразу не понятно, действительно ли это беременный животик.

instagram.com/kaiagerber

Подписчики Кайи завалили модель вопросами и поздравлениями. Однако оказалось, что этой публикацией Гербер решила потроллить сплетников, которые в последнее время заговорили о том, что она якобы ждет ребенка от своего бывшего, актера Пита Дэвидсона.

Пара начала встречаться осенью 2019 года, но уже в январе 2020 они расстались. Сообщалось, что отношения Кайи и Пита стали ухудшаться, когда Дэвидсон лег в реабилитационный центр, чтобы «поправить психическое здоровье». Инсайдеры отметили, что во время лечения Пит и Кайя почти не общались.

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