  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд не постеснялась обнажить грудь (фото)

    • Розсилка
    <p>Кайя Гербер является востребованной моделью</p> <div></div> - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд не постеснялась обнажить грудь (фото)

    Кайя Гербер является востребованной моделью

    Фото: instagram.com/kaiagerber/

    Звезду приглашают сотрудничать многие известные модные дома и популярные бренды

    Супермодель Кайя Гербер снялась в рекламе испанского бренда одежды Loewe. Примечательно, что в ролике отчетливо видно грудь юной особы. Все потому, что наследницу Кроуфорд облачили в длинное платье молочного цвета. Ткань платья была настолько тонкой, что через нее отчетливо просвечивали все прелести девушки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд не постеснялась обнажить грудь (фото)
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд не постеснялась обнажить грудь (фото)
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд не постеснялась обнажить грудь (фото)
    Фото: instagram.com/kaiagerber/

    Кадры со съемки Гербер опубликовала на своей личной странице в Instagram. Отметим, что снимки были сделаны на территории «Сада мира». Его спроектировал известный архитектор Исаму Ногучи.

    Этот наряд был не единственным, который представила модель в рекламном ролике. Второй аутфит был предназначен на более холодный сезон года. Третий наряд оказался самым воздушным. Белое платье в пол с рукавами-фонариками и вырезом в виде капельки на груди.

     Читайте также: Мексика, Бали, домашний уют: где украинские звезды встретили Рождество (фото)
    знаменитости модель Рождество шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ