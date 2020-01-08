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    Шоу-биз

    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)

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    <p>По всей видимости, Ди Каприо давненько не посещал спортзал</p> <div></div> - Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)

    По всей видимости, Ди Каприо давненько не посещал спортзал

    Похоже, что красавчик-актер давно не был в спортзале

    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо проводит первые дни нового года со своей 22-летней подругой Камилой Морроне на Карибских островах. Пара отдыхает на пляже, плещется в море, девушка светит тонкой фигурой в купальнице… Но и звезда «Титаника» кое-чем посветил — огромным животом, который совсем не свойственен его стройным персонажам в кино.

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    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)
    Когда переел оливье: Ди Каприо сверкнул на отдыхе огромным животом (фото)

    Фотографии отдыха актеров опубликовали сайт испанского канала El Trece и ряд других СМИ. На них видно, что Лео обладает солидным брюшком, которого не было у его персонажа Рика Далтона из фильма «Однажды в… Голливуде». Либо 45-летний артист его хорошо прятал, либо отъел только за дни отдыха. Поклонниц звезды этот вид, конечно, может смутить. По всей видимости, Ди Каприо давненько не посещал спортзал, а ведь ему скоро на премии «Оскар» нужно будет присутствовать, а то и выходить на сцену за статуэткой!

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