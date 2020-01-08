Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци



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Новый год Барак проводит на Гавайях

58-летний экс-президент США показал отличную форму

Пока в сети обсуждают очередные одиозные выходки президента США Дональда Трампа, его предшественнику не до большой политики. Экс-глава Белого дома Барак Обама давно уже отошел от дел и может наконец заниматься тем, чем пожелает.

Новый год Барак проводит на Гавайях, где отдыхает на местных пляжах и поддерживает физическую форму, которая, к слову, у 58-летнего Обамы с годами стала только круче.