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    Фото

    Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци

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    <p>Новый год Барак проводит на Гавайях</p> <div></div> - Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци

    Новый год Барак проводит на Гавайях

    58-летний экс-президент США показал отличную форму

    Пока в сети обсуждают очередные одиозные выходки президента США Дональда Трампа, его предшественнику не до большой политики. Экс-глава Белого дома Барак Обама давно уже отошел от дел и может наконец заниматься тем, чем пожелает.

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    Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци
    Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци
    Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци
    Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци
    Барак Обама отдыхает на гавайских пляжах: фото папарацци

    Новый год Барак проводит на Гавайях, где отдыхает на местных пляжах и поддерживает физическую форму, которая, к слову, у 58-летнего Обамы с годами стала только круче.

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