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    Жизнь

    Стало известно, кто сыграет Боба Дилана в новом байопике (фото)

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    <p>Рабочее название фильма &ndash; Going Electric</p> <div></div> - Стало известно, кто сыграет Боба Дилана в новом байопике (фото)

    Рабочее название фильма – Going Electric

    Легендарный музСам Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины

    Тимоти Шаламе сыграет музыканта Боба Дилана в новом фильме Джеймса Мэнголда, режиссера «Логана» и «Ford против Ferrari». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    В основу фильма легла книга Элайджи Уолда «Переход Боба Дилана к электрозвучанию» (Dylan Goes Electric), которая рассказывает о переходе Дилана от фолка к року.

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    Стало известно, кто сыграет Боба Дилана в новом байопике (фото)
    Стало известно, кто сыграет Боба Дилана в новом байопике (фото)
    Стало известно, кто сыграет Боба Дилана в новом байопике (фото)

    Сам Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины. Сценарий пишет Джей Кокс («Молчание», «Банды Нью-Йорка»). Производством байопика займется компания Fox Searchlight.

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