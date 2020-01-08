Стало известно, кто сыграет Боба Дилана в новом байопике (фото)



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Рабочее название фильма – Going Electric

Легендарный музСам Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины

Тимоти Шаламе сыграет музыканта Боба Дилана в новом фильме Джеймса Мэнголда, режиссера «Логана» и «Ford против Ferrari». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В основу фильма легла книга Элайджи Уолда «Переход Боба Дилана к электрозвучанию» (Dylan Goes Electric), которая рассказывает о переходе Дилана от фолка к року.

Сам Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины. Сценарий пишет Джей Кокс («Молчание», «Банды Нью-Йорка»). Производством байопика займется компания Fox Searchlight.

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