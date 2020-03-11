  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой

    • Розсилка
    <p>18-летняя Кайя Гербер устроила провокационную фотосессию</p> <div></div> - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой

    18-летняя Кайя Гербер устроила провокационную фотосессию

    instagram.com/kaiagerber

    Топ-модель с томным выражением лица позировала в ультраоткровенном купальнике

    Одна из самых узнаваемых моделей современности, 18-летяя Кайя Гербер запечатлела себя полуобнаженной после купания. Звезда предстала в модном черном монокини с сексуальным декольте. Гербер решила показать себя в максимально естественном образе - с мокрыми волосами и без макияжа. Однако реакция поклонников не оправдала ожиданий Кайи. Вместо комплиментов супермодель получила рекомендации о том, как улучшить свой внешний вид.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой

    Подписчиков встревожил усталый взгляд Гербер и ее худоба. «Это фото вызывает у меня чувство беспокойства», «Дорогая, тебе срочно нужен отпуск и качественное питание», «Выглядишь так, как будто с похмелья. Ты уверена, что у тебя хватает время на себя?», «Синди Кроуфорд, пожалуйста, позвоните своей дочери. Она плохо выглядит», — прокомментировали пользователи Instagram.

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес питание отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ