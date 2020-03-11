18-летняя дочь Синди Кроуфорд в купальнике с сексуальным декольте испугала фанатов своей худобой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18-летняя Кайя Гербер устроила провокационную фотосессию instagram.com/kaiagerber

Топ-модель с томным выражением лица позировала в ультраоткровенном купальнике

Одна из самых узнаваемых моделей современности, 18-летяя Кайя Гербер запечатлела себя полуобнаженной после купания. Звезда предстала в модном черном монокини с сексуальным декольте. Гербер решила показать себя в максимально естественном образе - с мокрыми волосами и без макияжа. Однако реакция поклонников не оправдала ожиданий Кайи. Вместо комплиментов супермодель получила рекомендации о том, как улучшить свой внешний вид.

Подписчиков встревожил усталый взгляд Гербер и ее худоба. «Это фото вызывает у меня чувство беспокойства», «Дорогая, тебе срочно нужен отпуск и качественное питание», «Выглядишь так, как будто с похмелья. Ты уверена, что у тебя хватает время на себя?», «Синди Кроуфорд, пожалуйста, позвоните своей дочери. Она плохо выглядит», — прокомментировали пользователи Instagram.