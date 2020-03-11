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    Шоу-биз

    Школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл

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    <p>16-летний парень был поражен красотой жены принца и выбежал к ней на сцену</p> <div></div> - Школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл

    16-летний парень был поражен красотой жены принца и выбежал к ней на сцену

    По словам парня, что это был лучший день в его жизни, и пожелал супругам удачи

    Британский школьник решил, что должен извиниться за поцелуй Меган Маркл перед ее мужем. 16-летний Экер Оккойе направил принцу Гарри официальное письмо с извинениями.

    Инцидент произошел 6 марта в британском городе Дагенем. Маркл посетила местное учебное заведение, и во время ее выступления на сцену вышел юноша, которому герцогиня Сассекская радостно улыбнулась. Встретив такое дружелюбие, паренек нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия с женой принца позволил себе поцеловать ее в щеку. Свой поступок Оккойе объяснил тем, что Меган «действительно красивая». Позже они по-дружески обнялись прямо на сцене. Ученики встретили поступок своего товарища бурей аплодисментов.

    Дерзкий школьник тут же стал звездой британских СМИ. Вся страна принялась обсуждать его поведение: не было ли оно непочтительным. Парня приглашали на телешоу, делали с ним интервью. Чтобы еще больше раскрутить эту историю, Экер написал принцу Гарри рукописное письмо с извинениями.

    «Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу, – цитирует послание The Sun. – Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет».

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