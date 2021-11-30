18-летняя в купальнике. Настя Каменских показала архивное фото

Звезда порадовала поклонников ярким фото

Популярная украинская певица Настя Каменских в своем Инстаграме опубликовала юношеское фото. На снимке она вместе с лучшей подругой – дизайнером Анной Андрийчук – позируют в бассейне в бикини.

«Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай, детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и о-о-очень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок, тебе 16, мне – 18», – подписала фото 34-летняя певица.

instagram.com/kamenskux/

«Какие хорошенькие», «Какая прелесть», «Фото супер, девочки молоденькие», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее Настя Каменских впервые после смерти отца пришла в квартиру, где он жил. Поводом стал день рождения мамы Лидии. На артистку нахлынули воспоминания, и она пересмотрела архивные фото свои и родителей. Некоторыми из них звезда решила поделиться со своими фанами. Так, в Instagram-stories исполнительница показала, как выглядел ее папа в молодости.