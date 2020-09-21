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    Шоу-биз

    Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото

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    <p>54-летняя актриса Сальма Хайек с нежностью обратилась к единственной дочери</p> <div></div> - Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото

    54-летняя актриса Сальма Хайек с нежностью обратилась к единственной дочери

    Валентине Паломе Пино исполнилось 13 лет

    21 сентября единственная дочь Сальмы Хайек отмечает свой день рождения. По этому поводу актриса погрузилась в ностальгию, решив поделиться с поклонниками самым сокровенным моментом своей жизни. Сальма опубликовала собственное фото, сделанное во время беременности Валентиной.

    В кадре красавица-актриса позирует топлес в прозрачной юбке свободного кроя. Сальма прикрывает роскошную грудь руками. Из-за беременности ее бюст явно стал еще более пышным, чем обычно. Снимок получился невероятно пронзительным.

    instagram.com/salmahayek/

    «Сегодня эта крошечная малышка, которая когда-то зародилась в моей утробе, официально станет тинейджером. Как же быстро они растут», - с нежностью написала Хайек.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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