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    Шоу-биз

    Голливудская актриса рассказала, как купалась обнаженной с Майклом Джексоном

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    <p>82-летняя актриса Джейн Фонда вспомнила о дружбе с Майклом Джексоном</p> <div></div> - Голливудская актриса рассказала, как купалась обнаженной с Майклом Джексоном

    82-летняя актриса Джейн Фонда вспомнила о дружбе с Майклом Джексоном

    Актриса призналась, что хорошо знала культового исполнителя

    Звезда фильма «Китайский синдром», актриса Джейн Фонда долгое время была близка с певцом и не прерывала общение с ним вплоть до самой его смерти в 2009 году

    Актриса снималась в фильме режиссера Марка Райделлена «На золотом озере» в 1981 году. Картина получила три заветных статуэтки «Оскар». Съемки проходили в графстве Хэмпшир на юге Англии.

    Джейн позвонила Майклу и пригласила его в гости на неделю. Певец с радостью принял такое предложение. «Он спал на матрасе, который вытащил на полу в гостиной», - со смехом рассказала Фонда в эфире шоу Watch What Happens Live. При этом сама Джейн спала на чердаке наверху.

    Актриса призналась, что хорошо знала культового исполнителя. Он часто приезжал к ней в гости и оставался на несколько дней, где бы в этот момент звезда не находилась. Артистка призналась, что однажды купалась обнаженной с Майклом. "Как вам такое?" - с юмором заявила Джейн.

    Звезда пояснила, что в ее архиве мало снимков с музыкантом. Она сообщила, что не большой фанат подобных фотосессий, а предпочитает просто дружить с людьми.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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