Скандал. Палестинская супермодель обнажила грудь прямо на улице (фото)

Звезда прогулялась по Нью-Йорку и устроила пикантную фотосессию

24-летняя супермодель Белла Хадид для прогулки на свежем воздухе звезда подиумов и глянца выбрала расслабленный спортивный аутфит. Белла облачилась в черную куртку, под которую надела несколько футболок, белые джинсы и кеды. Хадид заплела крупную косу и накрыла голову темной бейсболкой, которую сочетала с темными очками.

«Ангел» Victoria’s Secret взобралась на пожарную лестницу офисного здания. Младшая сестра Джиджи раскинула руки в стороны и забавно танцевала, нежась под утренним солнцем. Модель также совершила провокационную выходку. Белла подняла футболку и показала, что под ней нет нижнего белья. Хадид игриво улыбнулась.

Дерзкая выходка звезды подиумов позабавила поклонников. «Белла и солнышко создают счастье», «Дразнишь мужчин красивой грудью!», «Сексуальная худышка», «Дерзкая озорница», «Плохая девочка. За это мы тебя и любим», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.