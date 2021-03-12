  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Скандал. Палестинская супермодель обнажила грудь прямо на улице (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    24-летняя супермодель Белла Хадид поддалась весеннему настроению - Скандал. Палестинская супермодель обнажила грудь прямо на улице (фото)

    24-летняя супермодель Белла Хадид поддалась весеннему настроению

    Звезда прогулялась по Нью-Йорку и устроила пикантную фотосессию

    24-летняя супермодель Белла Хадид для прогулки на свежем воздухе звезда подиумов и глянца выбрала расслабленный спортивный аутфит. Белла облачилась в черную куртку, под которую надела несколько футболок, белые джинсы и кеды. Хадид заплела крупную косу и накрыла голову темной бейсболкой, которую сочетала с темными очками.

    «Ангел» Victoria’s Secret взобралась на пожарную лестницу офисного здания. Младшая сестра Джиджи раскинула руки в стороны и забавно танцевала, нежась под утренним солнцем. Модель также совершила провокационную выходку. Белла подняла футболку и показала, что под ней нет нижнего белья. Хадид игриво улыбнулась.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Скандал. Палестинская супермодель обнажила грудь прямо на улице (фото)
    Скандал. Палестинская супермодель обнажила грудь прямо на улице (фото)
    Скандал. Палестинская супермодель обнажила грудь прямо на улице (фото)

    Дерзкая выходка звезды подиумов позабавила поклонников. «Белла и солнышко создают счастье», «Дразнишь мужчин красивой грудью!», «Сексуальная худышка», «Дерзкая озорница», «Плохая девочка. За это мы тебя и любим», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

    Читайте также: Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies