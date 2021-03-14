Хью Грант признался, почему изменил Элизабет Херли с проституткой

Артист пытался выйти из глубокой депрессии

60-летний британский актер Хью Грант попал в неприятный инцидент в 1995 году. Полиция Лос-Анджелеса застала его с проституткой Дивайн Браун. Актер и его любовница занимались сексом на заднем сиденье автомобиля на невзрачной парковке в городе. Хью был арестован за нарушение закона штата и попал в заголовки многих газет.

Элизабет Херли тут же узнала об измене Гранта, с которым тогда была вместе уже восемь лет. Актриса простила нерадивого возлюбленного, благодаря чему их отношения длились еще пять лет. Хью называет себя идиотом из-за секс-скандала, но уверяет: Лиз он действительно любил.

По словам актера, причиной его поступка стали проблемы с психикой. Перед тем как обратиться к услугам женщины по вызову, Хью смотрел фильм «Девять месяцев» в номере отеля. Это была его дебютная голливудская роль, и она ему не понравилась. Актер был ужасно подавлен. По его словам, он сам не понял, как совершил предательство.

«Отчасти виноват фильм, из-за которого я впал в ужасное уныние. Он должен был выйти через неделю или две после этого. У меня было плохое предчувствие. Я ходил на показ. Все в нем были великолепны, но я был ужасен. Одно привело к другому. Я был просто разочарован в себе. Я не понимал, что происходит», — объяснил Грант в подкасте Марка Марона WTF.

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