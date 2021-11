Оскаровский лауреат Шонн Пенн тайно приехал в Украину

Звезда планирует побывать в зоне боевых действий

Знаменитый голливудский актер и режиссер Шон Пенн впервые посетил Украину. Об этом сообщается в репортаже ТСН.

Авторы сюжета отмечают, что актер намерен снять документальный фильм об Украине. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской, на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность.

Несмотря на это, известно, что Пенн уже записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. Об этом сам Остальцев рассказал в Instagram, разместив совместное фото со знаменитостью.

Известно, что актер также планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.

