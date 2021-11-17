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    Оскаровский лауреат Шонн Пенн тайно приехал в Украину

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    Знаменитый голливудский актер и режиссер Шон Пенн - Оскаровский лауреат Шонн Пенн тайно приехал в Украину
    Знаменитый голливудский актер и режиссер Шон Пенн

    Звезда планирует побывать в зоне боевых действий

    Знаменитый голливудский актер и режиссер Шон Пенн впервые посетил Украину. Об этом сообщается в репортаже ТСН.

    Авторы сюжета отмечают, что актер намерен снять документальный фильм об Украине. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской, на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность.

    Несмотря на это, известно, что Пенн уже записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. Об этом сам Остальцев рассказал в Instagram, разместив совместное фото со знаменитостью.

    Известно, что актер также планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: знаменитости кино
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    Оскаровский лауреат Шонн Пенн тайно приехал в Украину