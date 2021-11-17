Продюсер Бебешко признался, за что четыре года отсидел в тюрьме

Продюсер и женился в тюрьме

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко в программе «ЖВЛ» признался, что в 80-х отбыл в тюрьме четыре года.

«Я попался с джинсами. Они посчитали, что это какая-то мафия и пришлось мне отбывать наказание. Пять лет строгого режима, усиленного режима – это очень жестко», – признался Бебешко.

Правда, усиленный режим для Бебешко начался со свадьбы – скромной росписи с Викой Врадий под контролем конвойеров. Первые годы молодые супруги ограничивались свиданиями строгого режима.

В тюрьме в Нижнем Новгороде Владимир времени зря не терял, творил с утра до ночи. За образцовое поведение вышел уже через четыре года и сразу создал дебютный альбом для Братьев Гадюкиных и хиты для жены, которая взяла псевдоним Сестричка Вика. Первый фестиваль «Червона Рута» в 1989-м стал триумфом для пары – Вика тогда забрала гран-при.

Ранее Бебешко назвал свою бывшую подопечную ленивой и старой.

«У нас был «разбор полетов» и тогда он выдал мне такую фразу: «Ты не Алла Пугачева!». И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: «Ну иди, но песни и имя остаются мне». А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!» – поделилась певица Мила Нитич в программе «Не лги мне».