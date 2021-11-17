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    Продюсер Бебешко признался, за что четыре года отсидел в тюрьме

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    Известный украинский продюсер Владимир Бебешко - Продюсер Бебешко признался, за что четыре года отсидел в тюрьме
    Известный украинский продюсер Владимир Бебешко
    Фото: скриншот видео

    Продюсер и женился в тюрьме

    Известный украинский продюсер Владимир Бебешко в программе «ЖВЛ» признался, что в 80-х отбыл в тюрьме четыре года.

    «Я попался с джинсами. Они посчитали, что это какая-то мафия и пришлось мне отбывать наказание. Пять лет строгого режима, усиленного режима – это очень жестко», – признался Бебешко.

    Правда, усиленный режим для Бебешко начался со свадьбы – скромной росписи с Викой Врадий под контролем конвойеров. Первые годы молодые супруги ограничивались свиданиями строгого режима.

    В тюрьме в Нижнем Новгороде Владимир времени зря не терял, творил с утра до ночи. За образцовое поведение вышел уже через четыре года и сразу создал дебютный альбом для Братьев Гадюкиных и хиты для жены, которая взяла псевдоним Сестричка Вика. Первый фестиваль «Червона Рута» в 1989-м стал триумфом для пары – Вика тогда забрала гран-при.

    Ранее Бебешко назвал свою бывшую подопечную ленивой и старой.

    «У нас был «разбор полетов» и тогда он выдал мне такую фразу: «Ты не Алла Пугачева!». И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: «Ну иди, но песни и имя остаются мне». А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!» – поделилась певица Мила Нитич в программе «Не лги мне».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Продюсер Бебешко признался, за что четыре года отсидел в тюрьме