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    Тина Кароль о гастролях в России: Не продаю душу

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    Певица Тина Кароль<br />instagram.com/tina_karol/ - Тина Кароль о гастролях в России: Не продаю душу
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Певица проявила позицию

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль во время визита в Грузию, ответила на вопрос местных журналистов о том, почему не гастролирует по России. Ответ артистки 16 ноября процитировал «Униан».

    Украинская звезда сказала, что продажа музыки и родины для нее – не одно и то же.

    «В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу», – заявила исполнительница.

    На этот вопрос Кароль отвечала ранее в другой стране, когда ездила с концертами по Казахстану. Тогда она утверждала, что гастроли по РФ – проявление отсутствия самоидентификации у культурных деятелей.

    Ранее Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего.

    На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

    «Отдыхаем», – подписал снимок ведущий.

    «Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль шоу-бизнес
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    Тина Кароль о гастролях в России: Не продаю душу