Тина Кароль о гастролях в России: Не продаю душу

Певица проявила позицию

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль во время визита в Грузию, ответила на вопрос местных журналистов о том, почему не гастролирует по России. Ответ артистки 16 ноября процитировал «Униан».

Украинская звезда сказала, что продажа музыки и родины для нее – не одно и то же.

«В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу», – заявила исполнительница.

На этот вопрос Кароль отвечала ранее в другой стране, когда ездила с концертами по Казахстану. Тогда она утверждала, что гастроли по РФ – проявление отсутствия самоидентификации у культурных деятелей.

Ранее Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего.

На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

«Отдыхаем», – подписал снимок ведущий.

«Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.