35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье



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Украинская певица Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Артистка очаровала образом на «Танцах со звездами»

Украинская певица Тина Кароль впечатлила фанатов откровенным образом. Уже по доброй традиции, Тина вместе с Юрием Горбуновым провела первый прямой эфир обновленного проекта «Танцы со звездами».

В качестве ведущей на паркет вместе с Горбуновым звезда выходила в эффектном платье от David Koma, которое прекрасно подчеркнуло пышный бюст певицы.

Поклонники не обошли вниманием роскошный образ своего кумира и сообщили Тине о том, что она сногсшибательно выглядит:

«У Тины глаза красивые, очень трудно не смотреть на них», «Дива», «Белая королева», - комментируют фото пользователи сети.

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Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.