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    Шоу-биз

    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье

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    Украинская певица Тина Кароль - 35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    Украинская певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Артистка очаровала образом на «Танцах со звездами»

    Украинская певица Тина Кароль  впечатлила фанатов откровенным образом. Уже по доброй традиции, Тина вместе с Юрием Горбуновым провела первый прямой эфир обновленного проекта «Танцы со звездами».

    В качестве ведущей на паркет вместе с Горбуновым звезда выходила в эффектном платье от David Koma, которое прекрасно подчеркнуло пышный бюст певицы.

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    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    35-летняя Тина Кароль похвасталась выдающимися выпуклостями в пикантном платье
    instagram.com/tina_karol/

    Поклонники не обошли вниманием роскошный образ своего кумира и сообщили Тине о том, что она сногсшибательно выглядит:

    «У Тины глаза красивые, очень трудно не смотреть на них», «Дива», «Белая королева», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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