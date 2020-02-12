51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца



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51-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в дерзкой фотосессии instagram.com/interviewmag/

Актриса снялась в откровенных нарядах для глянца

Стилисты подобрали для голливудской звезды Дженнифер Энистон стильный и соблазнительный аутфит - необычное черное платье с экстремальными вырезами. Визажисты нанесли актрисе яркий мейкап и сделали ей «мокрую» укладку. Дженнифер приняла сексуальную позу, продемонстрировав стройную и загорелую фигуру.

Бывшую возлюбленную Брэда Питта также запечатлели в нижнем белье. Энистон примерила нежно-розовое бра, подчеркнувшее ее красивый бюст.

Один из самых ярких снимков Дженнифер украсил обложку американского журнала Interview. На фото артистка предстала в образе дерзкой рокерши - в кожаной куртке мужского кроя на голое тело.