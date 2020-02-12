51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца
51-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в дерзкой фотосессии
instagram.com/interviewmag/
Актриса снялась в откровенных нарядах для глянца
Стилисты подобрали для голливудской звезды Дженнифер Энистон стильный и соблазнительный аутфит - необычное черное платье с экстремальными вырезами. Визажисты нанесли актрисе яркий мейкап и сделали ей «мокрую» укладку. Дженнифер приняла сексуальную позу, продемонстрировав стройную и загорелую фигуру.
Бывшую возлюбленную Брэда Питта также запечатлели в нижнем белье. Энистон примерила нежно-розовое бра, подчеркнувшее ее красивый бюст.
instagram.com/interviewmag/
Один из самых ярких снимков Дженнифер украсил обложку американского журнала Interview. На фото артистка предстала в образе дерзкой рокерши - в кожаной куртке мужского кроя на голое тело.