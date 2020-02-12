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    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца

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    <p>51-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в дерзкой фотосессии</p> <div></div> - 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца

    51-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в дерзкой фотосессии

    instagram.com/interviewmag/

    Актриса снялась в откровенных нарядах для глянца

    Стилисты подобрали для голливудской звезды Дженнифер Энистон стильный и соблазнительный аутфит - необычное черное платье с экстремальными вырезами. Визажисты нанесли актрисе яркий мейкап и сделали ей «мокрую» укладку. Дженнифер приняла сексуальную позу, продемонстрировав стройную и загорелую фигуру.

    Бывшую возлюбленную Брэда Питта также запечатлели в нижнем белье. Энистон примерила нежно-розовое бра, подчеркнувшее ее красивый бюст.

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    51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца
    51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца
    51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца
    51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца
    51-летняя Дженнифер Энистон снялась в провокационной фотосессии для глянца
    instagram.com/interviewmag/

    Один из самых ярких снимков Дженнифер украсил обложку американского журнала Interview. На фото артистка предстала в образе дерзкой рокерши - в кожаной куртке мужского кроя на голое тело.

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