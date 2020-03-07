40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)



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Кейт Хадсон предстала в кадре в стильных спортивных образах instagram.com/katehudson/

Звезда выглядит такой стройной, будто и не рожала полтора года назад

40-летняя Кейт Хадсон состоит в браке с музыкантом Дэнни Фудзикаву. Пара воспитывает троих детей - 15-летнего Райдера, семилетнего Бингема и полуторагодовалую Ранни Роуз. Звездная мать легко пришла в форму после третьих родов. В предыдущих интервью Кейт заявляла, что основа ее стройности - правильное питание. Актриса предпочитает осознанно потреблять пищу и ест исключительно по чувству голода.

«Я всегда была за правильное питание. У меня есть приложение, которое считает мои калории и контролирует то, что я ем», - отмечала Кейт.

Накануне, Кейт предстала в кадре в стильных спортивных аутфитах. Поклонники знаменитости восхитились ее фигурой. Они отметили, что Хадсон заметно похудела после родов и накачала мышцы. «Ваша фигура - просто вдохновение», «Стройняшка, завидую», «Вы - настоящая топ-модель», - написали фанаты.

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