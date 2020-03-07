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    Шоу-биз

    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)

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    Кейт Хадсон предстала в кадре в стильных спортивных образах - 40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    Кейт Хадсон предстала в кадре в стильных спортивных образах
    instagram.com/katehudson/

    Звезда выглядит такой стройной, будто и не рожала полтора года назад

    40-летняя Кейт Хадсон состоит в браке с музыкантом Дэнни Фудзикаву. Пара воспитывает троих детей - 15-летнего Райдера, семилетнего Бингема и полуторагодовалую Ранни Роуз. Звездная мать легко пришла в форму после третьих родов. В предыдущих интервью Кейт заявляла, что основа ее стройности - правильное питание. Актриса предпочитает осознанно потреблять пищу и ест исключительно по чувству голода.

     «Я всегда была за правильное питание. У меня есть приложение, которое считает мои калории и контролирует то, что я ем», - отмечала Кейт.

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    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    40-летняя Кейт Хадсон сумела вернуть стройную фигуру после родов (фото)
    instagram.com/katehudson/

    Накануне, Кейт предстала в кадре в стильных спортивных аутфитах. Поклонники знаменитости восхитились ее фигурой. Они отметили, что Хадсон заметно похудела после родов и накачала мышцы. «Ваша фигура - просто вдохновение», «Стройняшка, завидую», «Вы - настоящая топ-модель», - написали фанаты.

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    знаменитости актриса питание
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