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    43-летняя украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)

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    Украинская ведущая Василиса Фролова обнародовала в сети фото первенца - 43-летняя украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)
    Украинская ведущая Василиса Фролова обнародовала в сети фото первенца

    Звезда рассекретила имя сына и его вероятного отца

    Украинская ведущая Василиса Фролова стала мамой. Об этом она сообщила 7 марта в Facebook, разместив первое фото новорожденного сына.

    «Родион», – подписала она публикацию, отметив в ней также украинского продюсера Дмитрия Котеленца.

    На опубликованном фото сын ведущей запечатлен в кроватке, в то время как его за ладони держат женская и мужская руки.

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    Ранее Василиса Фролова призналась, что случайно забеременела от продюсера.

    «Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?» – рассказывала в интервью звезда.

    Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывает, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.

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    Теги: знаменитости дети звезд дети телеведущая
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