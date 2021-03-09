43-летняя украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)

Звезда рассекретила имя сына и его вероятного отца

Украинская ведущая Василиса Фролова стала мамой. Об этом она сообщила 7 марта в Facebook, разместив первое фото новорожденного сына.

«Родион», – подписала она публикацию, отметив в ней также украинского продюсера Дмитрия Котеленца.

На опубликованном фото сын ведущей запечатлен в кроватке, в то время как его за ладони держат женская и мужская руки.

Ранее Василиса Фролова призналась, что случайно забеременела от продюсера.

«Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?» – рассказывала в интервью звезда.

Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывает, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.