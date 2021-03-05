Этим девушкам удалось покорить мир несмотря на необычную внешность (фото)

Чем необычнее образ, тем больше шансов на то, что тебя заметят

Если раньше попасть в модельный бизнес могли девушки с внешностью, которая по всем параметрам подходит стандартам красоты, то сейчас ситуация изменилась. В наши дни работает правило: чем необычнее образ, тем больше шансов на то, что тебя заметят.

Модельеры и фотографы все чаще выбирают тех, чье лицо или фигура выделяются из толпы. Вот 16 живых доказательств того, что стать моделью сейчас могут самые разные люди.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.