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    Этим девушкам удалось покорить мир несмотря на необычную внешность (фото)

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    Этим девушкам удалось покорить мир несмотря на необычную внешность (фото)

    Чем необычнее образ, тем больше шансов на то, что тебя заметят

    Если раньше попасть в модельный бизнес могли девушки с внешностью, которая по всем параметрам подходит стандартам красоты, то сейчас ситуация изменилась. В наши дни работает правило: чем необычнее образ, тем больше шансов на то, что тебя заметят.

    Модельеры и фотографы все чаще выбирают тех, чье лицо или фигура выделяются из толпы. Вот 16 живых доказательств того, что стать моделью сейчас могут самые разные люди.

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    1. София Хаджипантели
    2. Исса Лиш
    8. Кейтин Стиклс
    9. Келли Миттендорф
    4. Диандра Форрест
    10. Никия Феникс
    3. Мадлен Стюарт
    5. Винни Харлоу
    11. Серафима Соловьева
    6. Цунайна
    7. Слик Вудс
    12. Харнаам Каур
    15. Дафни Селф
    13. Моффи Модело
    14. Мелани Гайдос
    16. Эллия София

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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