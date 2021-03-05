Как Илона Гвоздева выглядит после родов. Звезда показала честное фото

Танцовщица призвала любить себя

Известная украинская хореографиня Илона Гвоздева, которая в октябре прошлого года во второй раз стала мамой, показала свою фигуру после родов.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в откровенном образе.

На снимке танцовщица продемонтрувала танцевальное па в незаметном телесном боди, демонстрируя свои формы.

Под фото, звезда призналась, что еще не пришла в желаемую форму, но призвала любить себя любой.

instagram.com/ilonagvozdeva/

«Возможно я еще не вернулась в свою идеальную форму, но то, что вижу на этой картинке меня вполне радует. После 30-ти я поняла для себя одну важную вещь, что нужно любить и принимать себя в различных формах и состояниях. Возможно сегодня я не идеальна для больших страниц журнала, но зато я идеальна для себя и своего мужа! Ни ретуши и фотошопа», - отметила хореограф.

Поклонники поддержали звезду, отметив, что она действительно в хорошей форме.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.