50 блондинок попытались раздеть Николай Тищенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николай Тищенко

Участницы шоу «Кто против блондинок?» боролись за свою победу самыми изощренными способами

Все давно знают о том, что ведущий социального реалити Нового канала «Ревизор с Тищенко» и участник шоу «Танцы со звездами» с энтузиазмом принимает любые вызовы.

В этот раз Николаю пришлось соревноваться с 50-ю белокурыми умницами и красавицами в игровом шоу «Кто против блондинок?» Какие только методы для расконцентрации внимания ведущего девушки не применяли! Заговаривали зубы скороговорками, отвлекли массажем «ревизорского пальца», пускали в ход провокационные шуточки, облачившись в нижнее белье. А самая смелая участница и вовсе задалась целью его раздеть!

Блондинка, решившая обеспечить для всех девушек место в следующем туре, оказалась «с изюминкой». Она – обладательница многочисленных татуировок. Пользуясь этой своей особенностью, девушка предложила Николаю Тищенко незатейливую игру. Каждый раз, когда телеведущий не отгадает намек на то, на какой части тела расположено очередное тату участницы, он должен…расстаться с одним из элементов своего гардероба.

«Так не честно! Не честно!» – спустя несколько минут игры не в свою пользу стал возмущаться ведущий.

Только после того как Николай лишился пиджака, ботинок и одного носка, ему впервые повезло.

«Трофей!» – снимая белоснежный чулок с ноги блондинки, радовался Тищенко.

«Мне кажется, эту передачу надо транслировать после 12-ти ночи», – глядя на происходящее, отметила ведущая Нового канала Леся Никитюк.

Игра продолжалась еще несколько минут на глазах у полусотни блондинок, ведущей и съемочной группы. А сегодня ее увидят и зрители самого «блондинистого» игрового шоу.