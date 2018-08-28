Леся Никитюк получила травму во время первого эфира шоу «Танцы со звездами»



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Леся Никитюк и Максим Ежов

Украинская телеведущая провела ночь в травматологии

Несмотря на то, что выступление Леси Никитюк и ее партнера Максима Ежова было очень ярким и динамичным, после шоу телеведущей пришлось обратиться к врачам.

На своей странице в соцсети Леся Никитюк поделилась подробностями проведенной ночи в отделении травматологии.



«1:40 ночи, я в травмпункте, делаю снимок руки, потому что у меня распух локоть. Наверное, после танцев», - написала Леся Никитюк.

Также стало известно, что ближайшие три дня украинская телеведущая будет ходить с повязкой. Сможет ли Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов выйти на паркет в следующее воскресенье пока неизвестно.

Ну а пока, украинская телеведущая восстанавливается, предлагаем посмотреть ее первое выступление на шоу. И так, Максим Ежов, Леся Никитюк и непревзойденный фристайл.

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