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    Шоу-биз

    Леся Никитюк получила травму во время первого эфира шоу «Танцы со звездами»

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    Леся Никитюк и Максим Ежов - Леся Никитюк получила травму во время первого эфира шоу «Танцы со звездами»
    Леся Никитюк и Максим Ежов

    Украинская телеведущая провела ночь в травматологии

    Несмотря на то, что выступление Леси Никитюк и ее партнера Максима Ежова было очень ярким и динамичным, после шоу телеведущей пришлось обратиться к врачам.

    На своей странице в соцсети Леся Никитюк поделилась подробностями проведенной ночи в отделении травматологии.

    «1:40 ночи, я в травмпункте, делаю снимок руки, потому что у меня распух локоть. Наверное, после танцев», - написала  Леся Никитюк.

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    Также стало известно, что ближайшие три дня украинская телеведущая будет ходить с повязкой. Сможет ли Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов выйти на паркет в следующее воскресенье пока неизвестно.

    Ну а пока, украинская телеведущая восстанавливается, предлагаем посмотреть ее первое выступление на шоу. И так, Максим Ежов, Леся Никитюк и непревзойденный фристайл.

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