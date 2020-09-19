50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)



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50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет за последние полгода instagram.com/naomi/

Звезда появилась на публике без белья

Звезда мировых подиумов Наоми Кэмпбелл приехала на мероприятие Bvlgari в пикантном наряде. Черная пантера облачилась в белый брючный костюм. Кэмпбелл надела пиджак на голое тело.

В таком виде топ-модель появилась на презентации новых украшений. Кэмпбелл пококетничала с генеральным директором ювелирном компании Жаном-Кристофом Бабеном.

«Мое первое появление на публике за шесть месяцев», - лаконично написала звезда.

Поклонники осыпали супермодель комплиментами. «Удивительная женщина», «Шикарный пресс», «Грех скрывать такую грудь», «Прекрасна как всегда», «Женщина без возраста», «Элегантная и сексуальная», «Грудь на свободе», «Чистый секс», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

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