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    Шоу-биз

    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)

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    <p>50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет за последние полгода</p> <div></div> - 50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)

    50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет за последние полгода

    instagram.com/naomi/

    Звезда появилась на публике без белья

    Звезда мировых подиумов Наоми Кэмпбелл приехала на мероприятие Bvlgari в пикантном наряде. Черная пантера облачилась в белый брючный костюм. Кэмпбелл надела пиджак на голое тело.

    В таком виде топ-модель появилась на презентации новых украшений. Кэмпбелл пококетничала с генеральным директором ювелирном компании Жаном-Кристофом Бабеном.

    «Мое первое появление на публике за шесть месяцев», - лаконично написала звезда.

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    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)
    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)
    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)
    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)
    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)
    50-летняя Наоми Кэмпбелл в пиджаке на голое тело ошарашила публику (фото)
    instagram.com/naomi/

    Поклонники осыпали супермодель комплиментами. «Удивительная женщина», «Шикарный пресс», «Грех скрывать такую грудь», «Прекрасна как всегда», «Женщина без возраста», «Элегантная и сексуальная», «Грудь на свободе», «Чистый секс», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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