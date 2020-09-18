Дочь Веры Брежневой в топе без лифчика подразнила мужчин



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19-летняя Соня Киперман устроила ночную фотосессию instagram.com/sonyaxkiperman/

Дочь Веры Брежневой предстала в элегантном образе

Наследница экс-солистки группы «Виа Гра» Соня Киперман пошла по стопам звездной мамы. Как и артистка, Соня экспериментирует с образами, сохраняя при этом индивидуальность. Для новой съемки девушка выбрала классический стиль с пикантной деталью.

Соня появилась перед камерой в черном наряде на тонких бретельках. Студентка не надела бюстгальтер, что придало ее образу провокационность. Киперман сделала выбор в пользу минимализма, она дополнила образ только парой браслетов.

Соня вышла на балкон. За ее спиной, на фоне ночного неба, горели фонари и светились окна соседних домов. Девушка села, слега прикусила указательный палец и кокетливо посмотрела на фотографа. «Будто бы», - загадочно подписала кадры старшая дочь Брежневой.

Поклонники оценили вечерний образ дочери артистки. «Сонь, шикарная!», «Какая красивая, интересная девушка», «Красавица», «ДНК красоты мигрирует», «Вся в маму, красотка!», «Вау! Очень красивая, как и Вера», - высказались мужчины.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.