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    Шоу-биз

    Дочь Веры Брежневой в топе без лифчика подразнила мужчин

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    <p>19-летняя Соня Киперман устроила ночную фотосессию</p> <div></div> - Дочь Веры Брежневой в топе без лифчика подразнила мужчин

    19-летняя Соня Киперман устроила ночную фотосессию

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Дочь Веры Брежневой предстала в элегантном образе

    Наследница экс-солистки группы «Виа Гра» Соня Киперман пошла по стопам звездной мамы. Как и артистка, Соня экспериментирует с образами, сохраняя при этом индивидуальность. Для новой съемки девушка выбрала классический стиль с пикантной деталью.

    Соня появилась перед камерой в черном наряде на тонких бретельках. Студентка не надела бюстгальтер, что придало ее образу провокационность. Киперман сделала выбор в пользу минимализма, она дополнила образ только парой браслетов.

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    Дочь Веры Брежневой в топе без лифчика подразнила мужчин
    Дочь Веры Брежневой в топе без лифчика подразнила мужчин
    Дочь Веры Брежневой в топе без лифчика подразнила мужчин
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Соня вышла на балкон. За ее спиной, на фоне ночного неба, горели фонари и светились окна соседних домов. Девушка села, слега прикусила указательный палец и кокетливо посмотрела на фотографа. «Будто бы», - загадочно подписала кадры старшая дочь Брежневой.

    Поклонники оценили вечерний образ дочери артистки. «Сонь, шикарная!», «Какая красивая, интересная девушка», «Красавица», «ДНК красоты мигрирует», «Вся в маму, красотка!», «Вау! Очень красивая, как и Вера», - высказались мужчины.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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