  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мадонна снимет фильм о собственной жизни

    • Розсилка
    Певица Мадонна - Мадонна снимет фильм о собственной жизни
    Певица Мадонна

    Певица займется написанием сценария по мотивам своей биографии вместе с Диабло Коуди (фильм «Джуно»)

    Студия Universal займется съемками байопика о Мадонне. Режиссером фильма станет сама певица, однако сыграть себя она доверит молодой актрисе. Над сценарием артистка будет работать совместно с Диабло Коуди, написавшей оскароносный сценарий к фильму «Джуно». Об этом написал сайт deadline.com.

    В основе сюжета картины будет история жизни Мадонны, а также ее путь к вершине музыкальных чартов и становлению в статусе иконы стиля.

    К слову, певица неоднократно попадала на страницы «Книги рекордов Гиннеса»: так, Мадонна  признана «самой продаваемой» исполнительницей всех времен, преодолевшей отметку в 300 миллионов приобретенных записей.

    Кроме того, артистка стала самым богатым музыкантом в мире и первой женщиной поп-звездой, полностью контролирующей свой имидж и музыку. Мадонна занимает второе место по количеству пластинок, попавших в список самых продаваемых альбомов в мире, уступая лишь Майклу Джексону.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies