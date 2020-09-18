Мадонна снимет фильм о собственной жизни



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Певица Мадонна

Певица займется написанием сценария по мотивам своей биографии вместе с Диабло Коуди (фильм «Джуно»)

Студия Universal займется съемками байопика о Мадонне. Режиссером фильма станет сама певица, однако сыграть себя она доверит молодой актрисе. Над сценарием артистка будет работать совместно с Диабло Коуди, написавшей оскароносный сценарий к фильму «Джуно». Об этом написал сайт deadline.com.

В основе сюжета картины будет история жизни Мадонны, а также ее путь к вершине музыкальных чартов и становлению в статусе иконы стиля.

К слову, певица неоднократно попадала на страницы «Книги рекордов Гиннеса»: так, Мадонна признана «самой продаваемой» исполнительницей всех времен, преодолевшей отметку в 300 миллионов приобретенных записей.

Кроме того, артистка стала самым богатым музыкантом в мире и первой женщиной поп-звездой, полностью контролирующей свой имидж и музыку. Мадонна занимает второе место по количеству пластинок, попавших в список самых продаваемых альбомов в мире, уступая лишь Майклу Джексону.

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