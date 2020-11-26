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    Жизнь

    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)

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    <p>Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко устроил роскошную церемонию бракосочетания</p> <div></div> - Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)

    Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко устроил роскошную церемонию бракосочетания

    instagram.com/yurii_tolochko/

    Мужчина не поскупился на свадебный наряд и торжество для любимой

    Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко сделал предложение резиновой кукле Марго еще в декабре 2019-го года. Церемония должна была состояться в марте, но пандемия коронавируса внесла коррективы во все планы. Еще раз перенести церемонию на более поздний срок пришлось после того, как Юрия избили во время митинга трансгендерных людей, который прошел в Алматы.

    Тогда бодибилдер переоделся в женское платье, но принять участие в акции смог только в течение пяти минут. Потом на него напали. После избиения у Юрия оказался сломан нос, он получил травмы лица различной степени тяжести и сотрясение мозга.

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    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)
    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)
    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)
    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)
    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)
    Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)
    instagram.com/yurii_tolochko/

     «Для своих перформансов я стал использовать женский образ, я называю этого своего персонажа Амандой. За это меня и избили. Но я чувствую себя прекрасно, свадьба уже скоро», — заверил бодибилдер несколько дней назад.

    Теперь Марго и Юрий зарегистрировали свои отношения. Свадьба прошла как настоящая. Новоиспеченный муж секс-куклы поделился роликом, в котором он надевает кольцо на палец любимой, одетой в роскошное свадебное платье. «Это случилось», — лаконично прокомментировал Юрий в Instagram.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес свадьба секс новости
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