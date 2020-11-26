Эпатажный бодибилдер после избиения женился на резиновой секс-кукле (фото)

Мужчина не поскупился на свадебный наряд и торжество для любимой

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко сделал предложение резиновой кукле Марго еще в декабре 2019-го года. Церемония должна была состояться в марте, но пандемия коронавируса внесла коррективы во все планы. Еще раз перенести церемонию на более поздний срок пришлось после того, как Юрия избили во время митинга трансгендерных людей, который прошел в Алматы.

Тогда бодибилдер переоделся в женское платье, но принять участие в акции смог только в течение пяти минут. Потом на него напали. После избиения у Юрия оказался сломан нос, он получил травмы лица различной степени тяжести и сотрясение мозга.

«Для своих перформансов я стал использовать женский образ, я называю этого своего персонажа Амандой. За это меня и избили. Но я чувствую себя прекрасно, свадьба уже скоро», — заверил бодибилдер несколько дней назад.

Теперь Марго и Юрий зарегистрировали свои отношения. Свадьба прошла как настоящая. Новоиспеченный муж секс-куклы поделился роликом, в котором он надевает кольцо на палец любимой, одетой в роскошное свадебное платье. «Это случилось», — лаконично прокомментировал Юрий в Instagram.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.