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    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело показала идеальные формы

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    <p>51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес устроила провокационную фотосессию</p> <div></div> - 51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело показала идеальные формы

    51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес устроила провокационную фотосессию

    Певица и актриса примерила сексуальные наряды

    51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес предстала перед камерой в светлой рубашке, под которой не было бюстгальтера, и трусиках. Исполнительница хита Same Girl дополнила откровенный образ лаковыми ботильонами со змеиным принтом.

    Поп-звезда кокетливо расстегнула верхние и нижние пуговицы и лишь едва прикрыла обнаженную грудь. Артистка распустила волосы и нанесла ярко-вишневую помаду. Лопес томно посмотрела в камеру.

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    51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело показала идеальные формы
    51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело показала идеальные формы
    51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело показала идеальные формы

    Поклонники восхитились цветущим видом исполнительницы. «Для 51 года тело просто шикарное», «Нереально красивая», «Прекрасное лицо», «Горячая красотка», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    актриса певица Дженнифер Лопес
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