51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело показала идеальные формы



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51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес устроила провокационную фотосессию

Певица и актриса примерила сексуальные наряды

51-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес предстала перед камерой в светлой рубашке, под которой не было бюстгальтера, и трусиках. Исполнительница хита Same Girl дополнила откровенный образ лаковыми ботильонами со змеиным принтом.

Поп-звезда кокетливо расстегнула верхние и нижние пуговицы и лишь едва прикрыла обнаженную грудь. Артистка распустила волосы и нанесла ярко-вишневую помаду. Лопес томно посмотрела в камеру.

Поклонники восхитились цветущим видом исполнительницы. «Для 51 года тело просто шикарное», «Нереально красивая», «Прекрасное лицо», «Горячая красотка», - написали фолловеры.

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