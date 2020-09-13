Відома акторка приголомшила історією про те, як хворіла на Covid-19 у США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через велику кількість хворих Іванні Сахно довелося лікуватися вдома

Іванна Сахно відновлювала сили понад два місяці

Голлівудська зірка українського походження Іванна Сахно, яка нещодавно представила у Києві стрічку Let it snow, в якій зіграла головну роль, пригадала, як захворіла на Covid-19.

Так, на момент хвороби знаменитість перебувала у Нью–Йорку. Сахно поділилася, що через велику кількість пацієнтів в лікарні, їй довелося лікуватися вдома, йдеться у «Світському житті».

«Я була в госпіталі тричі і мала там залишатися, тому що в мене був низький рівень оксигену. Але вони не могли мене залишити, тому що люди, які були навколо мене, були набагато старші і в гіршому стані. Нас не могли поселити навіть в палати, ми були на першому поверсі, куди просто під’їжджають люди з «швидкими». Тому мені треба було їхати назад додому і мене моніторили через телефон», – пригадала акторка.

Також вона поділилася, як довго одужувала після хвороби. Так, зірка відновлювала сили понад два місяці.

«Справа була в тому, що коли вже тест був негативний, у мене з’явилася пневмонія, тому це все відбувалося в різні часи. Розумію, що навіть зараз я намагаюся бути обережною, бо вірус може бути навіть і в тих, в кого є антитіла», –

поділилася знаменитість.

Тож тепер зірка Голлівуду активно користується антисептиком, не забуває про захисну маску та вживає вітамін С.

До слова, українська телеведуча Марічка Падалко перехворіла коронавірусом і вже повертається до звичного способу життя. Вона цілий місяць провела вдома без будь-якого руху.