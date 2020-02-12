Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
Дочь голливудского актера пошла по стопам отца
Симона Джонсон в будущем собирается стать звездой реслинга.
18-летняя дочь Дуэйна Джонсона и Дэни Гарсии идет по стопам своего отца. Она начала тренироваться в качестве рестлера и заявила, что хочет построить карьеру в этой сфере. Девушка уже имеет хорошую подготовку — до сих пор она занималась бодибилдингом и нередко выступала на соответствующих соревнованиях.
«Это значит для меня все! Тот факт, что у моей семьи такая сильная связь с реслингом, действительно особенный для меня. Я чувствую благодарность за возможность не только заниматься этим, но и продолжать семейную традицию», – говорит Симона. Ее дедушка Рокки Джонсон и прадедушка Питер «Великий вождь» Маивия были легендами реслинга, их портреты украшают зал славы WWE.