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    Шоу-биз

    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером

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    <p>Дочь голливудского актера пошла по стопам отца</p> <div></div> - Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером

    Дочь голливудского актера пошла по стопам отца

    instagram.com/simonegjohnson/

    Симона Джонсон в будущем собирается стать звездой реслинга.

    18-летняя дочь Дуэйна Джонсона и Дэни Гарсии идет по стопам своего отца. Она начала тренироваться в качестве рестлера и заявила, что хочет построить карьеру в этой сфере. Девушка уже имеет хорошую подготовку — до сих пор она занималась бодибилдингом и нередко выступала на соответствующих соревнованиях.

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    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона станет рестлером
    instagram.com/simonegjohnson/

    «Это значит для меня все! Тот факт, что у моей семьи такая сильная связь с реслингом, действительно особенный для меня. Я чувствую благодарность за возможность не только заниматься этим, но и продолжать семейную традицию», – говорит Симона. Ее дедушка Рокки Джонсон и прадедушка Питер «Великий вождь» Маивия были легендами реслинга, их портреты украшают зал славы WWE.

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