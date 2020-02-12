Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон



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«Половое воспитание» - это подростковый сериал Netflix Фото: imdb

Новость объявил актер, сыгравший директора Гроффа

Стриминг-сервис Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон. Об этом в специальном ролике-анонсе сообщил актер Алистэр Петри, который сыграл директора Гроффа.

В ролике он прогуливается по галерее с персонажами проекта, рассуждает о героях и говорит о том, что их сюжетные линии получат продолжение в третьем сезоне.

«Половое воспитание» — это подростковый сериал Netflix, второй сезон которого вышел 17 января. В центре сюжета — стеснительный подросток Отис Милберн, который очень боится всего, что связано с сексом. Виной тому родители Отиса — Джин и Рене, два психотерапевта в разводе, специализирующиеся на секс-терапии. Однажды в школе неожиданно выясняется, что Отис ― сам талантливый психотерапевт, который начинает помогать одноклассникам решать их проблемы с романтическими отношениями и половой жизнью. А его однокласснице Мэйв удается превратить способности Отиса в прибыльный бизнес.

Во втором сезоне мать Отиса сама начинает давать школьникам бесплатные консультации по половому воспитанию. И это мешает не только «бизнесу» парня, но и его личным взаимоотношениям со сверстниками.