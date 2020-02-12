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    Шоу-биз

    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон

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    <p>&laquo;Половое воспитание&raquo; - это подростковый сериал Netflix</p> <div></div> - Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон

    «Половое воспитание» - это подростковый сериал Netflix

    Фото: imdb

    Новость объявил актер, сыгравший директора Гроффа

    Стриминг-сервис Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон. Об этом в специальном ролике-анонсе сообщил актер Алистэр Петри, который сыграл директора Гроффа.

    В ролике он прогуливается по галерее с персонажами проекта, рассуждает о героях и говорит о том, что их сюжетные линии получат продолжение в третьем сезоне.

    «Половое воспитание» — это подростковый сериал Netflix, второй сезон которого вышел 17 января. В центре сюжета — стеснительный подросток Отис Милберн, который очень боится всего, что связано с сексом. Виной тому родители Отиса — Джин и Рене, два психотерапевта в разводе, специализирующиеся на секс-терапии. Однажды в школе неожиданно выясняется, что Отис ― сам талантливый психотерапевт, который начинает помогать одноклассникам решать их проблемы с романтическими отношениями и половой жизнью. А его однокласснице Мэйв удается превратить способности Отиса в прибыльный бизнес.

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    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон
    Фото: imdb

    Во втором сезоне мать Отиса сама начинает давать школьникам бесплатные консультации по половому воспитанию. И это мешает не только «бизнесу» парня, но и его личным взаимоотношениям со сверстниками.

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