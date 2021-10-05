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    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)

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    Актриса Деми Мур - 58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)
    Актриса Деми Мур
    instagram.com/despi_naka/

    Звезда в откровенном наряде появилась на модном показе

    58-летняя американская актриса Деми Мур в сетчатом комбинезоне без бюстгальтера появилась на показе Стеллы Маккартни в Париже.

    К кинозвезде на показе в рамках Недели моды присоединилась ее средняя дочь Скаут Уиллис. 30-летняя актриса надела короткий черный топ, удлиненный пиджак и белые брюки. Дочь Брюса Уиллиса держала бирюзовую сумочку. Девушка завершила образ босоножками в стразах на тонком каблуке.

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    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)
    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)
    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)
    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)
    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)
    instagram.com/despi_naka/

    Мур и ее дочь выглядели как подруги, они с радостью позировали фотографам перед началом показа дочери известного музыканта Пола Маккартни. Деми и Скаут распустили темные волосы и стали еще больше похожи друг на друга.

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    58-летняя Деми Мур в наряде без бюстгальтера сразила наповал своих фанатов (фото)