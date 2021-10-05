«Большая Прогулка». Звезда «Квартала 95» Елена Кравец снялась в семейной комедии

По словам звезды, съемки фильма кардинально отличаются от съемок телевизионных проектов

Звезда «Квартала 95» Елена Кравец сыграла роль Тани в семейной комедии «Большая Прогулка». Сюжет фильма разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые встретятся на одной поляне под шашлыки, которую каждая из семей считает «своей». Что же из этого получится?

«Меня пригласили в кино, и я решила сказать этому приключению "да", ведь это моя первая главная роль в полном метре. Съемки фильма кардинально отличаются от съемок телевизионных проектов: разные жанры, разные люди, разный контекст и в целом другое состояние для меня как для актрисы. Однако мне очень нравится команда, с которой я работаю: это и Юра Ткач, и Ира Гатун, с которыми мы уже были на одной сцене, и Андрей Исаенко, и Олег Зборовский, с которыми мы познакомились на съемочной площадке», — призналась Елена Кравец, актриса, исполнительница роли Тани в фильме «Большая Прогулка».

Хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и бешеные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на «как правильно жить». По словам создателей фильма, эта история о том, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда становимся единой мощной силы.

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.