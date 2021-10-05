Стали известны подробности свадьбы Бритни Спирс с фитнес-тренером

Церемонию планируется провести на Гавайях

Журналисты раскрыли подробности предстоящей свадьбы 39-летней американской певицы Бритни Спирс и ее возлюбленного, 27-летнего персонального тренера Сэма Асгари. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на инсайдеров.

По информации медиа, торжественную церемонию планируется провести на Гавайях. Пара пригласит знаменитостей, которые поддерживали певицу в период судебных разбирательств. Среди них — певицы Мадонна, Майли Сайрус и Шер, семья Кардашьян и другие.

«Сейчас главные приоритеты Бритни — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — поделился источник из окружения артистки. Уточняется, что исполнительница не планирует возвращаться на сцену в ближайшее время, она хочет создать полноценную семью.

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.