79-летний оперный певец Пласидо Доминго извинился за сексуальные домогательства



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В августе 2019 года девять женщин рассказали, что оперный певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов

По оценкам юристов Американской гильдии музыкальных артистов, жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Доминго стали 27 человек

Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

«Последние несколько месяцев я размышлял об обвинениях против меня от разных коллег. Я уважаю то, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно для того, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я действительно сожалею о причиненном им вреде. Я принимаю полную ответственность за свои действия. Я многое вынес из этого опыта», - заявил Доминго.

«Сейчас я понимаю, что некоторые из этих женщин, возможно, боялись высказываться честно, опасаясь, что это негативно скажется на их карьере, если они так сделают. Хотя это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя так», - добавил тенор.

Так певец прокомментировал результаты расследования, которое провели юристы Американской гильдии музыкальных артистов. По их оценкам, жертвами или свидетелями сексуальных домогательств со стороны Доминго стали 27 человек. Пострадавшие женщины рассказали, что Доминго прикасался к ним без разрешения, пытался целовать и навязчиво предлагал встретиться. Две женщины заявили, что занимались сексом с Доминго из-за опасений, что отказ может повлиять на их карьеру.