Харви Вайнштейн попал в больницу после судебного заседания



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Харви Вайнштейн находится в больнице, где сотрудники службы исправительных учреждений следят за ним

Голливудский продюсер выглядел потрясенным после вынесения вердикта

В Нью-Йорке прошло слушание по делу Харви Вайнштейна, на котором продюсера признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Теперь ему грозит реальный срок – до 25 лет тюрьмы. Но, как сообщил Daily Mail, Вайнштейна после заседания доставили не в тюрьму на острове Рикерс, где он должен был ожидать окончательного приговора до 11 марта, а в больничный центр Bellevue из-за болей в груди. По сообщениям, на данный момент голливудский продюсер до сих пор находится в больнице, где сотрудники службы исправительных учреждений следят за ним, но не приковывают наручниками к кровати.

Также эту информацию подтвердила и адвокат Вайнштейна Донна Ротунно, сообщив изданию Fox News, что ее клиент обследуется на предмет учащенного сердцебиения и высокого кровяного давления, добавив: «С ним все в порядке».

Очевидцы говорят, что голливудский продюсер выглядел потрясенным после вынесения вердикта и не двигался до тех пор, пока к нему не подошли судебные приставы. После этого на него надели наручники, а затем вывели из зала суда через боковую дверь. При этом без ходунков, которые он использовал в течение последних месяцев из-за проблем со спиной.