Сергей Притула показал, как дети встречают его с работы (фото)

Артист показал всех своих детей и умилил украинцев (фото)

Знаменитый украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула в своем Инстаграме опубликовал снимок со своими тремя детьми.

На фото двое старших детей – сын Дмитрий и дочь Соломия – позируют за обеденным столом, а младшая дочь Стефания, которой скоро исполнится полгода, находится на руках у отца.

«Папа с работы пришел! Все за стол!» – подписал снимок 40-летний телеведущий.

instagram.com/siriy_ua

«Крутезное семейство», «Оченб милое фото», «Доця – папина красавица», «Какие все хорошенькие, как папа. Счастья вашей семье», - пишут комментарии под фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.