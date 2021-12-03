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    Сергей Притула показал, как дети встречают его с работы (фото)

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    Сергей Притула - Сергей Притула показал, как дети встречают его с работы (фото)
    Сергей Притула
    instagram.com/siriy_ua

    Артист показал всех своих детей и умилил украинцев (фото)

    Знаменитый украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула в своем Инстаграме опубликовал снимок со своими тремя детьми.

    На фото двое старших детей – сын Дмитрий и дочь Соломия – позируют за обеденным столом, а младшая дочь Стефания, которой скоро исполнится полгода, находится на руках у отца.

    «Папа с работы пришел! Все за стол!» – подписал снимок 40-летний телеведущий.

    instagram.com/siriy_ua
    instagram.com/siriy_ua

    «Крутезное семейство», «Оченб милое фото», «Доця – папина красавица», «Какие все хорошенькие, как папа. Счастья вашей семье», - пишут комментарии под фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

    По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Сергей Притула показал, как дети встречают его с работы (фото)