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    Четырехлетний сын помог Горбунову выбрать автомобиль за несколько миллионов (фото)

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    Юрий Горбунов - Четырехлетний сын помог Горбунову выбрать автомобиль за несколько миллионов (фото)
    Юрий Горбунов
    instagram.com/gorbunovyuriy

    Артист порадовал поклонников новым фото

    Популярный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов в своем Инстаграме показал, как они с сыном посетили автомобильный салон.

    На фотографии 4-летний Иван сидел за рулем элитного автомобиля марки Land Rover. Позже на официальном аккаунте бренда появился снимок Горбунова на фоне машины, благодаря которому удалось рассмотреть, что это Land Rover Sport, стоимостью около 2,5 млн гривен. По всей видимости, именно в салоне этого автомобиля и был сфотографирован мальчик.

    «Папа! Берем!», - коротко подписал фотографию с сыном Юрий Горбунов.

    instagram.com/gorbunovyuriy
    instagram.com/gorbunovyuriy

    Ранее Горбунов собрал всех своих мальчиков на одном фото.

    Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме опубликовал фото с супругой Катей Осадчей и сыновьями Иваном и Даниилом.

    «Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре! Но это фото – наше любимое! С Днем сыновей! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами!» – написал он

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Четырехлетний сын помог Горбунову выбрать автомобиль за несколько миллионов (фото)