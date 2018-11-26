Алена Шоптенко о выступлении в финале «Танцев со звездами»: Я ждала этого почти год



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Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko

Главный хореограф танцевального проекта и молодая мама показала на что способна на главном паркете Украины

Несмотря на усталость и подготовку участников к грандиозному финалу популярного проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко успела заняться и своим номером.

В финале проекта Алена Шоптенко вышла на главный танцпол Украины с двумя партнерами и исполнила эффектный танец. Стоит отметить, что это было первое публичное выступление Алены Шоптенко после рождения маленького сына.

«Я ждала этого почти год! Надеюсь вам понравилось», - так прокомментировала в сети свое выступление Алена Шоптенко.

Фолловеры танцовщицы высоко оценили танец Шоптенко и ее проект GeomeThree, оставив сотни воссторженных отзывов в сети.

«Поддержки, очень крутые! Вы так легко справляетесь с двумя мужчинами. Восторг! Вы мастер своего дела! Лучшая! Гордость Украины! Спасибо за этот танец и за постановку каждого номера этого сезона», «Алёна, это было очень музыкально, технично, лаконично. Полностью соответствует названию проекта», - отметили поклонники в сети.