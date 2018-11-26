Илона Гвоздева трогательно поблагодарила Игоря Ласточкина за победу в шоу «Танцы со звездами»



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Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин

Слова партнерши Ласточкина тронули сеть

Вчера вечером состоялся грандиозный финал шоу «Танцы со звездами». Как ранее сообщал Scotch, За победу в танцевальном проекте боролись три пары - Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец.

По результатам зрительского голосования и сумме оценок судей победу в проекте одержала пара Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой.

На своей странице в Instagram хореограф опубликовала трогательное обращение к своему партнеру по паркету.

«Игорь Ласточкин, вчера было столько эмоций и шок одновременно, да и эфирное время не бесконечное, но теперь я могу поблагодарить тебя. Спасибо тебе за твой талант, за труд, за веру в себя и в нашу пару, я горжусь тобой и собой, надеюсь в жизни твоей тебе пригодятся такие танцевальные навыки, спасибо за искренность, целеустремленность и самоотдачу! Таких людей мало Береги себя и лети дальше», - трогательно написала Илона в Instagram.

А вот поклонники пары признались в сети, что с самого начала болели за пару Илоны и Игоря и были уверены в победе.

«Вы умнички! Молодчинки! Вы достойны этого кубка. Так держать!», «Заслужили, молодцы! Поздравляю!», «Только ради вашей пары смотрела это шоу и нервничала, что в финале ваши оценки всегда озвучивали после рекламы!», - отметили фолловеры Гвоздевой в соцсети.



