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    Шоу-биз

    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)

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    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)

    Участники финала исполнили по три танца

    25 ноября состоялся долгожданный финал телепроекта «Танцы со звездами 2018». В последней танцевальной битве за победу сражались три пары – Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец.

    После зрелищной и напряженной борьбы на паркете звание лучшей танцевальной пары страны удалось завоевать Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой. Они получили самые высокие балы от зрителей и судей.

    Согласно условиям финала, участники должны были исполнить три танцевальных номера. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем стал номер-сюрприз.

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    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)
    Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)

    Отметим, что в финале Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева продемонстрировали зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ «Танці» и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под Pan pan americano. Третьим танцем пары стал фьюжн.

    Отметим, что на втором месте по сумме голосов зрителей и жюри оказались Леся Никитюк и Максим Ежов, третье место, соответственно, досталось Иракли Макацария и Яне Заец.  .

     

     

     

    Танцы со звездами Иракли Макацария Игорь Ласточкин Леся Никитюк
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