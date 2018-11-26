Кто победил в «Танцах со звездами» (фото)



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Участники финала исполнили по три танца

25 ноября состоялся долгожданный финал телепроекта «Танцы со звездами 2018». В последней танцевальной битве за победу сражались три пары – Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец.

После зрелищной и напряженной борьбы на паркете звание лучшей танцевальной пары страны удалось завоевать Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой. Они получили самые высокие балы от зрителей и судей.

Согласно условиям финала, участники должны были исполнить три танцевальных номера. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем стал номер-сюрприз.

Отметим, что в финале Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева продемонстрировали зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ «Танці» и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под Pan pan americano. Третьим танцем пары стал фьюжн.

Отметим, что на втором месте по сумме голосов зрителей и жюри оказались Леся Никитюк и Максим Ежов, третье место, соответственно, досталось Иракли Макацария и Яне Заец. .