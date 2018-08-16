Ани Лорак выпустила видеоклип на саундтрек к мультфильму «Принцесса и Дракон»



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Ани Лорак

Певица записала песню на русском и английском языках

Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы живет и работает на территории РФ, записала новою песню, которая стала официальным саундтреком к мультфильму «Принцесса и Дракон».

Новый мультфильм расскажет о маленькой принцессе Варваре, которая однажды в библиотеке замка своего отца Амвросия нашла волшебную книгу. С помощью этой книги маленькая девочка отправится в сказочную страну, наполненную всевозможными чудесами. Там она находит себе нового друга, маленького Дракошу, и вместе с ним отправляется в путешествие по Стране чудес. Героев ждут удивительные знакомства и, конечно же, захватывающие приключения.

Кроме того, что Ани Лорак записала главный трек мультфильма, певица подарила своей голос главной героине. Стоит отметить, что маленькая принцесса Варвара будет разговаривать на русском языке.

«Я уже не первый раз дублирую мультфильмы, но всё больше специализируюсь на принцессах», - шутит Лорак.

Ранее Ани Лорак озвучила Принцессу-Лягушку в одноименной анимационной картине, до этого певица принимала участие в дубляже норвежского мультфильма «Карлсон, который живет на крыше», а также озвучила сразу двух персонажей Котика и Пчелки в анимационной ленте «Лотта в стране изобретателей».