Яна Беляева рассказала всю правду о романе с супругом Ани Лорак



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Яна Беляева и Мурат Налчаджиоглу

Яна Беляева о которой последнюю неделю пишут все украинские и российские СМИ прокомментировала скандальное видео из караоке-клуба

Как ранее сообщал Scotch, супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застукали в одном из столичных заведений в объятиях брюнетки. По информации СМИ ей оказалась Яна Беляева.

Поклонницы Ани Лорак атаковали страницу Яны в соцсети и назвали разлучницей. Но по словам девушки, ее с Муратом связывают только дружеские отношения.

«Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно», - заявила девушка журналистам ТСН,

Яна добавила, что с Муратом все же она знакома и давно, но у них исключительно дружеские отношения.

«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он и Мурата хороший друг. У нас с ним (Муратом-ред) дружеские отношения. Видимся не часто, в компании», - говорит девушка.

Конечно, многие пользователи сети отметили, что страстные поглаживания бедер мало похожи на дружеские отношения, но свечку, как говорят, никто не держал.

Напомним, что после публикации скандального видео с Муратом, выяснилось, что Яна Беляева вышла в финал и будет бороться за титул «Мисс Украина Вселенная». Кроме нее на подиум выйдут экс-участница проекта «Холостяк» Галина Присташ и свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая. Ну а кто из девушек получит заветную корону мы узнаем уже сегодня вечером.

Джерело: ТСН