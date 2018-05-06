Известная теннисистка, которая недавно родила Энрике Иглесиассу двух очаровательных малышей показала снимок с животом

В декабре прошлого года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. Теннисистка родила возлюбленному двойню — мальчика Николаса и девочку Люси. Новость была шокирующей, потому как Анна тщательно скрывала беременность. Некоторые предположили, что спортсменка и певец прибегли к услугам суррогатной



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Анна Курникова с новорожденным сыном

Известная теннисистка, которая недавно родила Энрике Иглесиассу двух очаровательных малышей показала снимок с животом

В декабре прошлого года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями.

Теннисистка родила возлюбленному двойню — мальчика Николаса и девочку Люси. Новость была шокирующей, потому как Анна тщательно скрывала беременность.

Некоторые предположили, что спортсменка и певец прибегли к услугам суррогатной матери.

Однако на днях Анна доказала, что малышей она выносила и родила сама. В Instagram звезды появилось фото, на котором она позирует с округлившимся животом.

В комментарии к снимку, Курникова уточнила, что это была 37 неделя беременности.

Стоит отметить, что новоиспеченная мама пришла в форму в короткие сроки. Уже спустя пару месяцев Анна могла похвастаться плоским животом и подтянутым телом.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 16 лет. Официально пара еще не оформила свои отношения, однако поклонники считают, что появление детей сподвигнет их на этот шаг.

Джерело: graziamagazine.ru