Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 16 лет. Официально пара еще не оформила свои отношения, однако поклонники считают, что появление детей сподвигнет их на этот шаг.
Анна Курникова доказала, что сама выносила близнецов
- Сьогодні, 12:01
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Известная теннисистка, которая недавно родила Энрике Иглесиассу двух очаровательных малышей показала снимок с животом
В декабре прошлого года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями.
Теннисистка родила возлюбленному двойню — мальчика Николаса и девочку Люси. Новость была шокирующей, потому как Анна тщательно скрывала беременность.
Некоторые предположили, что спортсменка и певец прибегли к услугам суррогатной матери.
Однако на днях Анна доказала, что малышей она выносила и родила сама. В Instagram звезды появилось фото, на котором она позирует с округлившимся животом.
В комментарии к снимку, Курникова уточнила, что это была 37 неделя беременности.
Стоит отметить, что новоиспеченная мама пришла в форму в короткие сроки. Уже спустя пару месяцев Анна могла похвастаться плоским животом и подтянутым телом.
Джерело: graziamagazine.ru