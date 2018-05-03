Ахтем Сеитаблаев рассказал о своих вредных привычках и первую любовь

В откровенном интервью актер признался, что нужно для полного счастья

Режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сеитаблаев признался, что в детстве мечтал стать врачом-хирургом, космонавтом или разведчиком. А сейчас у него только одна мечта – Крым. «Я мечтаю о том, чтобы как можно скорее была возможность приезжать на свою родину, в Крым. Он очень часто мне снится», - поделился артист. Также



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Ахтем Сеитаблаев

В откровенном интервью актер признался, что нужно для полного счастья

Режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сеитаблаев признался, что в детстве мечтал стать врачом-хирургом, космонавтом или разведчиком. А сейчас у него только одна мечта – Крым. «Я мечтаю о том, чтобы как можно скорее была возможность приезжать на свою родину, в Крым. Он очень часто мне снится», - поделился артист.

Также Сеитаблаев рассказал, что у него довольно ординарное хобби. «О своем хобби могу сказать, что оно не очень оригинальное. Я лежу на диване и читаю книжку. А если еще и рядом дети, то вообще замечательно», - отметил он.

Он признался, что у него есть две пагубные привычки, с которыми он пытается бороться: ку4рение и лень. Кроме того, своим недостатком он считает то, что не умеет готовить.

В разговоре с журналистом артист вспомнил и свою первую любовь. «Моя первая любовь была в детстве. Я учился в третьем классе, мне очень нравилась моя соседка по парте. Мы поцеловались даже в четвертом классе, в носик», - с улыбкой вспомнил Ахтем.

А для счастья артисту, как оказалось, нужно совсем немного. «Мне нужно, чтобы моя любимая была рядом, мои дети были живы и здоровы и чтобы я, как муж и отец, мог сделать так, чтобы они чувствовали себя счастливыми. И мне очень нужна моя профессия, потому что без этого не будет полноты счастья», - сказал актер.

Джерело: ТСН