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    Опубликована подборка фото самых красивых пар Каннского кинофестиваля

    В преддверии главного кинособытия мая вспоминаем совместные выходы легендарных пар, которые олицетворяют весь блеск Канн
    С 8 по 19 мая в Каннах, на набережной Круазетт, будет проходить легендарный кинофестиваль кинофестиваль. С момента его создания в далеком 1946 году мероприятие каждый год собирает внушительное количество звездных гостей, среди которых — знаменитые пары, вошедшие в историю мировой поп-культуры.  Среди них были Джон Леннон и Йоко Оно в
    • Сьогодні, 10:31
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    Кейт Мосс и Джонни Депп
    Кейт Мосс и Джонни Депп

    В преддверии главного кинособытия мая вспоминаем совместные выходы легендарных пар, которые олицетворяют весь блеск Канн

    С 8 по 19 мая в Каннах, на набережной Круазетт, будет проходить легендарный кинофестиваль кинофестиваль. С момента его создания в далеком 1946 году мероприятие каждый год собирает внушительное количество звездных гостей, среди которых — знаменитые пары, вошедшие в историю мировой поп-культуры. 

    Среди них были Джон Леннон и Йоко Оно в 1970 году, Джек Николсон и Анжелика Хьюстон в 1974-м, Николь Кидман и Том Круз, а также Джони Депп и Кейт Мосс в 1990-е.

    Достаточно лишь вспомнить Одри Хепберн в ее фирменных белых перчатках с мужем Мелом Феррером или Уоррена Битти вместе с Натали Вуд.

    В 1960-х годах на красной дорожке блистали Катрин Денев в ее графичном платье с блестками с Дэвидом Бейли, муза The Rolling Stones Анита Палленберг, которая появилась в 1967 году на Каннском кинофестивале и с Брайаном Джонсом и с Китом Ричардсом. Яркие пары были и в 1970-е. В те годы все восхищались Сержем Генсбуром и Джейн Биркин. 

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    Джон Леннон и Йоко Оно
    Николь Кидман и Том Круз
    Кит Ричардс и Анита Палленберг
    Брюс Уиллис и Деми Мур
    Мел Феррер и Одри Хепберн
    Брайан Джонс и Анита Палленберг
    Натали Вуд и Уоррен Битти
    Энн Бирн и Дастин Хоффман
    Джерри Холл и Мик Джаггер
    Элизабет Тейлор и Майкл Тодд
    Дэвид Бейли и Катрин Денев
    Роже Вадим и Брижит Бардо
    Жан-Пьер Омон и Грейс Келли
    Джек Николсон и Анжелика Хьюстон
    Линда Истман и Пол Маккартни
    Грейс Келли и принц Ренье III
    Кейт Мосс и Джонни Депп
    Энн Байденс и Кирк Дуглас
    Джейн Мэнсфилд и Мики Харгитей
    Джейн Биркин и Серж Генсбур

    В 1955 году американская восходящая звезда по имени Грейс Келли появилась вместе с ее тогдашним возлюбленным — актером Жан-Пьером Омоном на премьере фильма «Поймать вора». Их отношения не сложились, но через год Грейс Келли вышла замуж за принца Монако Ренье III.

    Джерело: vogue.ru

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