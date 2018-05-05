Опубликована подборка фото самых красивых пар Каннского кинофестиваля

В преддверии главного кинособытия мая вспоминаем совместные выходы легендарных пар, которые олицетворяют весь блеск Канн

С 8 по 19 мая в Каннах, на набережной Круазетт, будет проходить легендарный кинофестиваль кинофестиваль. С момента его создания в далеком 1946 году мероприятие каждый год собирает внушительное количество звездных гостей, среди которых — знаменитые пары, вошедшие в историю мировой поп-культуры. Среди них были Джон Леннон и Йоко Оно в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Мосс и Джонни Депп

В преддверии главного кинособытия мая вспоминаем совместные выходы легендарных пар, которые олицетворяют весь блеск Канн

С 8 по 19 мая в Каннах, на набережной Круазетт, будет проходить легендарный кинофестиваль кинофестиваль. С момента его создания в далеком 1946 году мероприятие каждый год собирает внушительное количество звездных гостей, среди которых — знаменитые пары, вошедшие в историю мировой поп-культуры.

Среди них были Джон Леннон и Йоко Оно в 1970 году, Джек Николсон и Анжелика Хьюстон в 1974-м, Николь Кидман и Том Круз, а также Джони Депп и Кейт Мосс в 1990-е.

Достаточно лишь вспомнить Одри Хепберн в ее фирменных белых перчатках с мужем Мелом Феррером или Уоррена Битти вместе с Натали Вуд.

В 1960-х годах на красной дорожке блистали Катрин Денев в ее графичном платье с блестками с Дэвидом Бейли, муза The Rolling Stones Анита Палленберг, которая появилась в 1967 году на Каннском кинофестивале и с Брайаном Джонсом и с Китом Ричардсом. Яркие пары были и в 1970-е. В те годы все восхищались Сержем Генсбуром и Джейн Биркин.

В 1955 году американская восходящая звезда по имени Грейс Келли появилась вместе с ее тогдашним возлюбленным — актером Жан-Пьером Омоном на премьере фильма «Поймать вора». Их отношения не сложились, но через год Грейс Келли вышла замуж за принца Монако Ренье III.

Джерело: vogue.ru