Kazka отказалась представлять Украину на Евровидении



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Kazka

Участники музыкального проекта заявили, что им не нужна победа любой ценой

После скандального неподписания соглашения между Maruv и «Суспільним», отказа Freedom-jazz, появилась информация о том, что Kazka также не поедет на Евровидение.

Об этом сообщается на страницах музыкального проекта в соцсетях.

Музыканты заявили, что ответили отказом на предложение НСТУ представить Украину на Евровидении в Израиле, поскольку их музыка должна объединять людей, а не сеять раздор.

«Мы хотим и имели бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром», - говорится в сообщении.