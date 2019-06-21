Анна Седокова похвасталась роскошным букетом роз



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36-летняя певица вернулась с отдыха в Миконосе

Совсем недавно артистка рассказывала, что ей не всегда хватает финансов на жизнь, а сегодня на своей странице в соцсети похвасталась роскошным букетом от поклонника.

Под фото в Instagram Седокова порассуждала о мужчинах и научила девушек определять размер их личности.

«Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю.Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы . По букету всегда ясно, какой у мужчины размер.. личности... И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то , что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет , а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветёт!», - написала в соцсети певица.