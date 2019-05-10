Ариана Гранде стала лицом Givenchy



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Ариана Гранде

25-летняя Ариана Гранде стала амбассадором бренда Givenchy

Модный дом официально не стал разглашать ее имени, но по тизеру стало понятно, что в ролике снялась именно певица.

Дизайнер Клэр Уэйт Келлер опубликовала в Instagram тизеры видео. В кадре виден силуэт женщины с высоким конским хвостом. В подписи к посту указано, что героиня стала новым лицом бренда, но ее имя осталось за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial) 9 Май 2019 в 6:00 PDT

По силуэту героини поклонники Арианы сразу же ее узнали, тем более что она не стала изменять и своей фирменной прическе. Певица тоже поделилась в Instagram видеозаписью тизера.