  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ариана Гранде стала лицом Givenchy

    • Розсилка
    Ариана Гранде - Ариана Гранде стала лицом Givenchy
    Ариана Гранде

    25-летняя Ариана Гранде стала амбассадором бренда Givenchy

    Модный дом официально не стал разглашать ее имени, но по тизеру стало понятно, что в ролике снялась именно певица.

    Дизайнер Клэр Уэйт Келлер опубликовала в Instagram тизеры видео. В кадре виден силуэт женщины с высоким конским хвостом. В подписи к посту указано, что героиня стала новым лицом бренда, но ее имя осталось за кадром.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial)

    По силуэту героини поклонники Арианы сразу же ее узнали, тем более что она не стала изменять и своей фирменной прическе. Певица тоже поделилась в Instagram видеозаписью тизера.

    Читайте також
    знаменитости мода и красота российская певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ